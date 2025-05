Was erhofft sich Kiew von dem Abkommen?

Die Ukraine will die USA trotz der Wiederannäherung zwischen Trump und Kremlchef Wladimir Putin als Verbündeten halten, auch wenn Trump eine Aufnahme der Ukraine in die Nato ausschließt. Über das Abkommen erhofft sich Kiew eine Fortsetzung US-amerikanischer Waffenlieferungen.

Was will Washington mit dem Vertrag erreichen?

Was ist über den Inhalt bekannt?

Vereinbart wurde, dass Washington und Kiew zu gleichen Teilen einen gemeinsamen Fonds schaffen, in den die Gewinne aus zukünftigen Rohstoffprojekten fließen sollen. Dabei erhalten die USA einen privilegierten Zugang zu ukrainischen Rohstoffen. Die Einlagen sollen in Geldform erfolgen, wobei auch US-amerikanische Militärhilfen verrechnet werden können.

Sind die ukrainischen Bodenschätze tatsächlich so wertvoll?

Dem Weltwirtschaftsforum nach ist die Ukraine auch ein potenzieller Lieferant von Lithium, Beryllium, Mangan, Gallium, Zirkonium, Grafit, Apatit, Fluorit und Nickel. So soll das Land über eine der größten bestätigten Lithiumreserven in Europa verfügen. Diese werden auf 500.000 Tonnen geschätzt. Diese Materialien werden für Batterien, Keramik und Glas benötigt.

So hat Russland während des Krieges mindestens zwei ukrainische Lithiumlagerstätten besetzt – eine in Donezk und eine weitere in der Region Saporischschja im Südosten. Kiew kontrolliert immer noch Lithiumvorkommen in der zentralen Region Kyrowohrad.