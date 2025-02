Der US-amerikanische Lehrer Marc Fogel: Nach drei Jahren in russischer Haft ist der Mann aus Pennsylvania frei. (Quelle: Screenshot)

Der Lehrer aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania wurde im August 2021 in Moskau verhaftet, weil er Russland mit etwa 17 Gramm Cannabis im Gepäck betreten wollte. Das Marihuana war ihm zuvor als Medikament in den USA verschrieben worden. Im Juni 2022 verurteilte ihn ein Gericht wegen Drogenschmuggels zu 14 Jahren Haft.

"Zeichen des guten Willens"

Nun soll Fogel Russland bereits auf dem Luftweg verlassen haben, wie Waltz in seiner Mitteilung schreibt. Die US-Regierung werte die Freilassung des Lehrers als "Zeichen des guten Willens" seitens des russischen Präsidenten Wladimir Putin und darüber hinaus als "Signal, dass wir uns bei Verhandlungen zu einem Ende des brutalen und schrecklichen Krieges in der Ukraine auf einem guten Weg begfinden", so Waltz.