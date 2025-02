Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj lehnt die Unterzeichnung eines Abkommens über die Lieferung ukrainischer Mineralien an die USA vorerst ab. Er habe seinen Ministern die Unterzeichnung der Vereinbarung untersagt, da diese "uns nicht schützt", sagte Selenskyj am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor Journalisten. Der ukrainische Präsident verlangte, die Vereinbarung müsse "Sicherheitsgarantien" für sein von Russland angegriffenes Land enthalten.

Trump will 500 Milliarden Dollar an Seltenen Erden

US-Finanzminister Scott Bessent hatte Präsident Selenskyj den Vorschlag demnach in einem Vertragsentwurf unterbreitet, den er zu ihrem Treffen am Mittwoch in Kiew mitbrachte. Doch Selenskyj hatte zunächst abgelehnt und mehr Zeit verlangt, um den Vertrag zu prüfen. Als Frist hatte er selbst die an diesem Wochenende stattfindende Münchner Sicherheitskonferenz genannt. Dort traf er am Freitag mit Vizepräsident J. D. Vance und Außenminister Marco Rubio sowie mit US-Gesetzgebern am Rande der Konferenz zusammen.