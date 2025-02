So realistisch: Angel-Simulator für Profis

Am Mittwoch Macron lädt offenbar zu weiterem Ukraine-Gipfel

Von reuters 18.02.2025 - 19:02 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Kanzler Olaf Scholz (l.) am Montag zu Gast in Frankreich: Für Mittwoch plant Präsident Macron offenbar ein weiteres Ukraine-Treffen – mit mehr Teilnehmern. (Quelle: Abdul Saboor/ap)

Am Montag haben sich europäische Vertreter zu Gesprächen über die Ukraine in Paris getroffen. Nun will Frankreich die Runde offenbar erweitern.

Frankreich will Insidern zufolge am Mittwoch ein zweites Treffen zum Ukraine-Krieg ansetzen. Dieses Mal seien auch Kanada und mehrere europäische Staaten eingeladen, die beim ersten Treffen am Montag nicht dabei gewesen seien, sagen Diplomaten, die namentlich nicht genannt werden wollen.