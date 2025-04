Aktualisiert am 20.04.2025 - 14:36 Uhr

Noch halten sich SPD und Union offiziell über die Postenvergabe in der schwarz-roten Koalition zurück. Aber erste Details sind bereits nach außen gedrungen. So hatte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erklärt, nicht für das Amt des Wirtschaftsministers zur Verfügung zu stehen. Dann wurde Jens Spahn als mögliche Besetzung gehandelt, zuletzt aber hieß es, er soll den Fraktionsvorsitz im Bundestag übernehmen.

Jetzt kommt ein neuer Name auf. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Katherina Reiche im Gespräch sein. Sie saß von 1998 bis 2015 für die Union im Bundestag, vier Jahre lang war sie sogar stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Regierungserfahrung hat sie als Staatssekretärin im Umwelt- und im Verkehrsministerium gesammelt.

Erfahrung mit Unternehmen und Kommunen

Nach ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag ging Reiche in die Wirtschaft. Die 51-Jährige war zunächst Hauptgeschäftsführerin des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU). Aktuell ist sie Vorstandsvorsitzende bei Westenergie. Außerdem ist die Managerin auch Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates der Bundesregierung .

Laut "Bild" soll es bereits erste Gespräche zwischen Merz und Reiche gegeben haben, der CDU-Chef sehe sie als Top-Kandidatin. Reiche kommt aus Brandenburg, lebt aber schon länger in Nordrhein-Westfalen. Das würde es Merz schwer machen, sie als Ostkandidatin durchzubringen.

Als Reiche aus der Politik direkt in die Wirtschaft wechselte, war dies nicht unumstritten. Kritiker forderten eine Karenzzeit für Politiker, um den Eindruck eines Interessenkonflikts zu vermeiden. Für Aufsehen sorgten auch Äußerungen von Reiche zur gleichgeschlechtlichen Ehe im Jahr 2021. Damals sagte sie der "Bild", dass "unsere Zukunft in der Hand der Familie liege, nicht gleichgeschlechtlichen Gemeinschaften". In Internetforen wurde sie dafür angegriffen.