Die Rohstoffvorkommen in der Ukraine sind in den vergangenen Tagen Gegenstand der Diskussion um die weitere Unterstützung des Landes geworden. Sie sind Teil eines Vorschlags, den die US-Regierung unter Donald Trump dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorlegte, damit dieser sich für die langjährige Unterstützung der USA revanchieren könne. Selenskyj lehnte ab. Er wolle die Ukraine nicht verkaufen, erklärte das Staatsoberhaupt des von Russland angegriffenen Landes. Putins Soldaten könnten in den kommenden Wochen allerdings Fakten schaffen und ein wichtiges Lithium-Vorkommen in der Ukraine erobern.