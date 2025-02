Diese Ehre wird bisher nur einem US-Präsidenten zuteil, nämlich George Washington . Der 22. Februar, sein Geburtstag, ist 1879 ein offizieller Feiertag in den USA. In den 1970er Jahren wurde die Bedeutung dann schließlich ausgeweitet: Seitdem wird am 22. Februar der "President's Day" begangen, der alle bisherigen Präsidenten feiert.

"Begründer eines Goldenen Zeitalters"

Trump hat am 14. Juni Geburtstag, in den USA der "Flag Day", an dem die Einführung der amerikanischen Flagge gefeiert wird – allerdings in den meisten Bundesstaaten ohne, dass der Tag arbeitsfrei ist. Tenney begründet ihren Vorschlag damit, dass "kein US-Präsident der modernen Zeit zentraler für die USA war" als Trump. Als "Begründer eines Goldenen Zeitalters" verdiene er es, genauso wie Washington gewürdigt zu werden.