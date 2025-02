Die russische Regierung hat ein erneutes Treffen mit US-Vertretern in den kommenden Tagen angekündigt. Von dem Treffen mit US-Diplomaten "Ende der Woche" erwarte sich Moskau "wirkliche Fortschritte" in den bilateralen Beziehungen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Sonntag den russischen Vize-Außenminister Sergej Riabkow.

Bereits am vergangenen Dienstag hatten hochrangige Delegationen der USA und Russlands in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad über den Ukraine-Konflikt gesprochen. Auch die USA üben unter Donald Trump immer wieder Druck auf die Ukraine aus, wohl m sie zu einer möglichen Einigung mit den USA zu bewegen.

USA fordern Rohstoffe

Zudem knüpft Trump weitere Militärhilfen für die Ukraine an ein Rohstoff-Abkommen mit den USA. Nach ihm steht eine Einigung dabei kurz bevor: "Ich denke, wir stehen kurz vor einer Einigung, und das ist auch besser so, denn die Situation ist schrecklich", sagte Trump bei einer rechtskonservativen Konferenz in der Nähe der US-Hauptstadt Washington mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. "Ich möchte, dass sie uns etwas für all das Geld geben, das wir investiert haben", so Trump weiter.