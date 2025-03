US-Präsident Donald Trump könnte noch an diesem Montag über die Fortführung oder Einstellung von Militärhilfen für die Ukraine entscheiden. Der 78-Jährige plant laut Informationen der "New York Times" ein Treffen mit seinen Sicherheitsberatern sowie Verteidigungsminister Pete Hegseth und Außenminister Marco Rubio. Die Zeitung beruft sich dabei auf Aussagen eines anonymen Mitarbeiters der Trump-Regierung.

Trump lässt Selenskyj im Weißen Haus auflaufen

Selenskyj widerspricht Kritikern

Mit Blick darauf erklärte Selenskyj nach dem Londoner Gipfeltreffen am Sonntag: "Angesichts dessen, was passiert, und angesichts der Unterstützung wird es nicht so einfach sein, mich zu ersetzen. Es reicht nicht aus, einfach eine Wahl abzuhalten. Man müsste mich auch daran hindern, zu kandidieren, was etwas schwieriger wäre."