Sabotage an Unterseekabeln

Nach einem erneuten Schaden an einem Unterseekabel hat Taiwans Küstenwache einen Frachter mit chinesischer Besatzung festgesetzt. Das unter der Flagge Togos fahrende Schiff "Hongtai" sei für weitere Untersuchungen in den Hafen der im Süden gelegenen Stadt Tainan eskortiert worden, teilte die Küstenwache mit.

Zuvor hatte der Netzbetreiber Chunghwa Telecom einen Schaden an einem Kommunikationskabel gemeldet, das zu den östlich von Taiwan gelegenen Penghu-Inseln läuft. Die Inselgruppe gilt in der Taiwanstraße – jener Meerenge zwischen China und Taiwan – als strategisch wichtig. Taiwan meldet immer wieder Schäden an Unterseekabeln, die oft aber auch auf natürliche Ursachen zurückgeführt werden.