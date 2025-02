Auch das autoritäre Russland unter Putin hat einen Chefideologen, der das Grundgerüst für den modernen russischen Staat erdacht hat. Alexander Dugin ist ein neofaschistischer Hardliner, der mit seinem Verlag Arktogeja an der Umsetzung einer konservativen Revolution in Russland arbeitet. Beobachter wie der deutsche Politikwissenschaftler Micha Brumlik bezeichnen ihn als Philosophen hinter Putin. Mehr zur Person Alexander Dugin lesen Sie hier.

Putins Chefideologe hat einen Studiengang entwickelt

Dugin will allerdings nicht nur die Gegenwart formen, sondern auch die künftige Ideologie des russischen Volkes bestimmen. Als Leiter der nach dem faschistischen Philosphen Iwan Iljin benannten Hochschule für Politik an der Russischen Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Universität in Moskau plant er einen ganzheitlichen Umbau der Art und Weise, wie Politikwissenschaften künftig in Russland gelehrt werden sollen. Eine entsprechende 240-seitige Vorlesungsreihe sowie ein 76-seitiges Lehrkonzept liegen dem russischen Oppositionsmedium "Meduza" vor, das die Texte analysiert hat.