Protest vor einem Tesla-Geschäft in New York: Konzernchef Elon Musk ist einer der engsten Vertrauten von Donald Trump. (Quelle: Eduardo Munoz)

In den USA ist es in mehreren Städten zu Demonstrationen vor Tesla-Geschäften gekommen. Die Proteste richteten sich gegen die Massenentlassungen in Behörden durch den Regierungsbeauftragten und Unternehmer Elon Musk. Dabei wurden bei einem Protest Hunderter Demonstranten vor einem Tesla-Autohaus in New York neun Menschen festgenommen, wie die Polizei mitteilte.