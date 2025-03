Russland lehnt eine vorübergehende Waffenruhe in der Ukraine ab. Der von Kiew , London und Paris unterbreitete Vorschlag einer einmonatigen Unterbrechung der Angriffe aus der Luft und auf See sei "absolut inakzeptabel", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag vor Journalisten.

Die Friedensinitiative von Frankreich und Großbritannien dient nach Ansicht des russischen Außenministeriums nur dazu, Zeit für die Ukraine zu gewinnen und den Kollaps ihres Militärs zu verhindern. "In Wirklichkeit handelt es sich um den offensichtlichen Wunsch, um jeden Preis dem in seinen letzten Zügen liegenden Kiewer Regime und den ukrainischen Streitkräften eine Atempause zu verschaffen und den Zusammenbruch der Front zu verhindern", sagte Sacharowa.

Moskau fordert "feste Vereinbarungen"

Russland sei an einer endgültigen Lösung zur Beendigung des Krieges interessiert und nicht an einer Pause, die der Ukraine helfen würde, so die Sprecherin. "Es bedarf fester Vereinbarungen über eine endgültige Regelung. Ohne all dies ist jede Pause oder Umgruppierung absolut inakzeptabel, da das genau zum gegenteiligen Ergebnis führen würde."