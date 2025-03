Aktualisiert am 06.03.2025 - 18:00 Uhr

Aktualisiert am 06.03.2025 - 18:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die USA bleiben bei ihrem neuen Ukraine-Kurs und teilen in Zukunft keine Geheimdienstinformationen mehr. Der Kampf an der Front wird sich deswegen ändern.

Der Weitergabe-Stopp von Geheimdienstdaten der USA hat direkte Auswirkungen auf eine der mächtigsten Waffen der Ukraine – die Himars-Raketenwerfersysteme. Die schon 2022 unter Präsident Joe Biden an die Ukraine gelieferten Waffensysteme steuern Ziele über Koordinaten an, in der Vergangenheit etwa auf Basis von US-amerikanischen Satellitenbildern. Wie mehrere US-Medien berichteten, werden diese Informationen nun nicht mehr mit dem ukrainischen Militär geteilt.