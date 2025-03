Brief an Chamenei

US-Präsident Donald Trump (Archivbild): Er hat der Führung in Teheran nach eigenen Angaben einen Brief geschrieben. (Quelle: Uncredited/Pool/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben in einem Brief an Ajatollah Ali Chamenei, den obersten Führer des Iran, neue Verhandlungen über das iranische Atomprogramm vorgeschlagen. In dem Schreiben habe er die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass Teheran "verhandeln wird", sagte Trump in einem am Freitag ausgestrahlten Interview des US-Senders Fox Business. Ohne Verhandlungen würden die USA militärisch intervenieren müssen – "und das wird eine fürchterliche Sache für sie sein", warnte Trump.