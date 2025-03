Parlamentswahl in Grönland

Aktualisiert am 12.03.2025 - 05:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ersten Prognosen zufolge gewinnt in Grönland die wirtschaftsfreundliche Demokraatit-Partei die Parlamentswahl.

Bei der von den Übernahme-Drohungen von US-Präsident Donald Trump überschatteten Parlamentswahl in Grönland hat ersten Prognosen zufolge die oppositionelle Demokratische Partei einen Sieg eingefahren.

Wie der öffentlich-rechtliche grönländische Sender KNR in der Nacht zu Mittwoch berichtete, lag die wirtschaftsfreundliche Demokratische Partei, die sich selbst als "sozialliberal" bezeichnet, nach Auszählung der Stimmen in der Hauptstadt Nuuk uneinholbar vorne. Erheblichen Stimmenzuwachs konnte bei der am Dienstag abgehaltenen Wahl demnach auch die nationalistische Oppositionspartei Naleraq verbuchen. Ein amtliches Ergebnis steht aber noch aus.