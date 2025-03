Elon Musk: Könnte der Unternehmer sensible Informationen an China weitergeben? (Quelle: Bonnie Cash/imago-images-bilder)

Tech-Unternehmer Elon Musk soll am Freitag ein Briefing zu den streng geheimen Kriegsplänen des US-Militärs gegen China erhalten. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf zwei US-Beamte. Mit dem Briefing würde der Berater von US-Präsident Donald Trump Einblick in einen der am strengsten gehüteten Einsatzpläne des Pentagons erhalten.