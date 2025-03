WHO: Ende der US-Hilfen gefährdet Millionen Menschen

Dort hat das dramatische Konsequenzen. Die BBC berichtet vom Fall der 17-jährigen Kajol. Sie lebt in der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka. Kajol arbeitet in einer Textilfabrik, ihr Gehalt ernährt neben ihr auch ihre Mutter und ihren Bruder. Im Januar wurde sie krank. Dipa Halder, eine Mitarbeiterin von USAID, ließ Kajol testen. Diagnose: Tuberkulose. Halder besorgte Medikamente – bis im Februar USAID eingestellt wurde. Nun muss die 17-Jährige die Medikamente kaufen – von Geld, das sie nicht hat. "Wir sind arm", sagt Kajol.

Im Jahr 2023 identifizierte USAID selbst mehr als 250.000 Fälle von Tuberkulose in Bangladesch. Fast 300.000 Fälle wurden mithilfe der Behörde erfolgreich behandelt. 2024 gaben die USA eine halbe Milliarde Dollar an Entwicklungshilfe nach Bangladesch, davon allein fast 100 Millionen Dollar für die Bekämpfung von Krankheiten. Die gesamte Entwicklungshilfe, die die USA in diesem Jahr nach Bangladesch schicken, soll rund 71 Millionen Euro betragen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt, dass das Ende der US-Hilfen "Millionen von Leben" in Gefahr bringe.

Experten warnen vor "Super Bug"

113 verschiedene Gesundheitsprogramme in Bangladesch stoppten die USA auf Order von Musk plötzlich im Februar. Das schafft Raum für eine Krankheit, die zwar langsam, aber tödlich ist. Problematisch sind vor allem Fälle wie Kajols: begonnene, aber nicht abgeschlossene Behandlungen.

Dort, wo der Erreger die Behandlung überlebt und sich mit dem Gelernten in vielen potenziellen Trägern ausprobieren kann, kann er Varianten schaffen – ein Muster, das auch aus der Covid-Pandemie bekannt ist. Selbst wenn Kajol nach wenigen Wochen ihre Behandlung wieder aufnehmen könnte, ist es wahrscheinlich, dass der Erreger bereits eine Resistenz entwickelt hat. Die Sorge vor einem sogenannten "Super Bug", also einer Variante, die mit einer Vielzahl solcher Resistenzen ausgestattet ist, ist unter Experten groß. John Green schreibt in seinem Buch: "Dem Bakterium so viele Gelegenheiten zu geben, Resistenzen zu entwickeln, ist eine Bedrohung für die gesamte Menschheit."