Kanadische Firma will Tiefsee ausbeuten – und setzt auf Trump

US-Präsident Donald Trump hat für Umweltschutz nichts übrig. Das will eine kanadische Bergbaufirma ausnutzen. (Quelle: IMAGO / ZUMA Press Wire)

In der Tiefsee liegen große Mengen wertvoller Rohstoffe, doch ihre Ausbeutung ist umstritten. Eine kanadische Firma will nicht länger auf internationale Regeln warten.

Statt auf ein weltweit akzeptiertes Regelwerk für den Tiefseebergbau zu warten, will ein kanadischer Konzern direkt über die USA eine Genehmigung für den Abbau mineralischer Rohstoffe in internationalen Gewässern erhalten. Nach der Ankündigung des Unternehmens lehnte die Chefin der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA), Leticia Carvalho, das Vorhaben entschieden ab.

Dutzende Länder und Umweltorganisationen – darunter Deutschland – sehen den Bergbau in der wenig erforschten Tiefsee kritisch und fordern ein Moratorium.

Angesichts der schleppenden Verhandlungen der ISA im Karibikstaat Jamaika, die an diesem Freitag (Ortszeit) enden, habe The Metals Company (TMC) offiziell ein Verfahren bei der US-Ozeanographie Behörde NOAA eingeleitet, teilte das Unternehmen mit. Der Konzern beabsichtige, in den nächsten Monaten eine Lizenz für den kommerziellen Tiefseebergbau auf der Grundlage der US-Bergbauvorschriften aus den 1980er-Jahren zu beantragen.