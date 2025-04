Bei der Trauerfeier für Papst Franziskus auf dem Petersplatz hat der Vatikan das traditionelle diplomatische Protokoll außer Kraft gesetzt: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erhielt einen prominenten Platz in der ersten Reihe – direkt neben anderen Staats- und Regierungschefs wie Donald Trump und Emmanuel Macron . Das berichtet die britische Zeitung "Telegraph".

Meloni saß weiter hinten

Während Selenskyj elf Sitze von Donald Trump entfernt saß, hielten sich die Organisatoren ansonsten an die diplomatischen Vorgaben. So nahm der britische Thronfolger, Prinz William, neben dem scheidenden deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz Platz, und auch US-Präsident Joe Biden war unter den Gästen, wenn auch etwas weiter hinten in der fünften Reihe.