Tagelang wurde in Litauen nach vier vermissten US-Soldaten gesucht. Sie waren mit einem Panzer auf einem Truppenübungsplatz in Pabrade in eine bis zu fünf Meter tiefe Schlammschicht geraten. Die Bergung gestaltete sich äußerst kompliziert. Am Montagmorgen dann die Erleichterung: Nach Angaben des litauischen öffentlich-rechtlichen Radiosenders LRT wurde das verschüttete Militärfahrzeug geborgen.