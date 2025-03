Aktualisiert am 31.03.2025 - 14:36 Uhr

Nach dem Urteil gegen die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hat der Kreml europäischen Regierungen die Verletzung demokratischer Regeln vorgeworfen. "Immer mehr europäische Hauptstädte beschreiten den Weg der Verletzung demokratischer Normen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau , angesprochen auf das Gerichtsurteil.

Das Gericht in Paris hatte kurz zuvor entschieden, dass Le Pen wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder in ihrer Zeit als EU-Abgeordnete für ihre Partei Rassemblement National ab sofort für fünf Jahre nicht mehr bei Wahlen antreten darf. Dies bedeutet, dass das Verbot auch im Fall einer Berufung zunächst weiter bestehen bleibt und Le Pen nicht bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich im Jahr 2027 antreten kann. Lesen Sie hier mehr dazu.