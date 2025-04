US-Justizministerin Pamela Bondi fordert die Todesstrafe für Luigi Mangione. Der 26-Jährige soll am 4. Dezember 2024 den Versicherungs-Chef Brian Thompson erschossen haben – mutmaßlich aus Unzufriedenheit über die Praktiken der Versicherungsbranche in den USA . Ihm wird unter anderem Mord vorgeworfen. Mangione hatte zuvor auf nicht schuldig plädiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump: Todesstrafe immer dann, wenn sie möglich ist

Auch eine Entscheidung Trumps aus dem Januar nimmt nun Einfluss auf den Fall: Executive Order 14164. In diesem Dekret forderte der Präsident das Justizministerium auf, in jedem Fall, in dem die Todesstrafe eine juristische Möglichkeit ist, die Todesstrafe zu fordern – anstelle milderer Strafen wie lebenslanger Inhaftierung: "Unsere Gründerväter wussten, dass nur die Todesstrafe Gerechtigkeit bringen und die Ordnung wiederherstellen kann als Reaktion auf solch böse Taten." Auch die Justizministerien der Bundesstaaten sollen durch das Bundesjustizministerium angehalten werden, sich so oft wie möglich für einen Antrag auf Todesstrafe zu entscheiden.