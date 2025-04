Chinesische Militärflugzeuge vor Taiwan: Chinesische Kriegsschiffe sollen bei der Übung auch in Taiwans "Reaktionszone" eingedrungen sein. (Archivbild) (Quelle: Li Bingyu/Xinhua/dpa/dpa-bilder)

China hat sein Militärmanöver vor Taiwan ausgeweitet. Am zweiten Tag seien im Ostchinesischen Meer Präzisionsschläge auf Hafen- und Energieanlagen sowie Blockaden geübt worden, teilte das Militär am Mittwoch mit. Die gewünschten Ergebnisse im Rahmen der Übung "Strait Thunder-2025A" seien erzielt worden, erklärte das Militär ohne konkreter zu werden. China hatte das jüngste Manöver am Dienstag gestartet. Bei der Ankündigung bezeichnete die Volksrepublik Taiwans Präsident Lai Ching Te als Parasit.