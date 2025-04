Während die Welt entsetzt auf die neuen US-Zölle blickt, ist Präsident Donald Trump hochzufrieden. Seine Zoll-"Operation" sei erfolgreich verlaufen, schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Der Patient lebt und erholt sich", belehrte er sein Publikum in der Manier eines Oberarztes. Ökonomen bezichtigen Trump dagegen einer äußerst riskanten Operation am offenen Herzen der Weltwirtschaft.