Blackrock Übernimmt Hutchison-Häfen

Trotz dieser Einschüchterungskampagne hat die Kommunistische Partei in diesem Fall den Kürzeren gezogen. Hutchison und das US-Konsortium scheinen sich geeinigt zu haben. Medienberichten zufolge wurde eine Vereinbarung im Wert von 14,21 Milliarden Euro geschlossen, in deren Rahmen Blackrock 80 Prozent der Anteile an den Tochtergesellschaften Hutchison Port Holdings und Hutchison Port Group Holdings übernimmt. Diese kontrollieren ein weltweites Netzwerk von 43 Häfen mit 199 Liegeplätzen in 23 Ländern – weiter sollen sie auch 90 Prozent der Panama Ports Company übernehmen, die die beiden Häfen am Kanal betreiben.