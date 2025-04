In der Türkei hat die Opposition ihre Anhänger anlässlich eines nationalen Feiertages am Mittwoch zu einer Kundgebung vor dem Parlament in Ankara aufgerufen. Einen Monat nach der Verhaftung des beliebten Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu kündigte der Vorsitzende seiner linksnationalistischen Partei CHP, Özgür Özel, am Dienstag an, dass er am "Tag der nationalen Souveränität" am Mittwoch bei einer Kundgebung vor dem Parlament sprechen werde – anstatt im Parlament.