Durch eine Explosion in Bandar Abbas wurden am Samstag hunderte Menschen verletzt und getötet. Eine Verbindung zu Militärgütern soll es laut der iranischen Führung aber nicht geben.

Die Explosion im Hafen von Bandar Abbas am Persischen Golf ist den iranischen Behörden zufolge durch fahrlässigen Umgang mit Chemikalien ausgelöst worden. Das Innenministerium wies am Sonntag Medienberichte zurück, wonach die Detonation im Zusammenhang mit Treibstoff für ballistische Raketen stehe. Solche Berichte seien von Feinden des Irans beeinflusst.

In der Gegend des Hafens gebe es keinerlei militärische Güter. Die genaue Ursache der Explosion vom Samstag müsse aber noch ermittelt werden, so die Vertreter der iranischen Regierung. Die Feuerwehr hat den Behörden zufolge etwa 90 Prozent der Brände gelöscht und die Lage unter Kontrolle gebracht. Hinweise, dass der iranische Widersacher Israel verantwortlich ist, gab es nicht.

Indessen stieg die Zahl der gemeldeten Opfer auf mindestens 28 Menschen, meldeten Staatsmedien. Mehr als 1.000 seien verletzt worden. Der russische Präsident Wladimir Putin bot dem Iran Hilfe an, wie die staatliche Nachrichtenagentur RIA am Sonntag berichtete. Beide Staaten sehen sich als Widersacher der USA und kooperieren auf verschiedenen Gebieten.

Eine Serie an Unglücken

In dem Hafen der Stadt Bandar Abbas waren den Behörden zufolge mehrere Container an den Kaianlagen explodiert. Es seien früher wiederholt Warnungen ausgesprochen und auf mögliche Gefahren hingewiesen worden. Ölanlagen seien nicht betroffen, teilte die staatliche Ölvertriebs- und Raffineriegesellschaft mit.

In den vergangenen Jahren hatte sich bereits eine Reihe tödlicher Vorfälle in den iranischen Branchen für Energie und Industrie ereignet. Mehrere dieser Vorfälle wurden auf Fahrlässigkeit zurückgeführt, darunter mehrere Raffineriebrände und eine Explosion in einem Kohlebergwerk. Für andere Vorfälle hatte der Iran seinen Erzfeind Israel verantwortlich gemacht. Israel hatte Ziele im Iran im Zusammenhang mit dessen Atomprogramm angegriffen. Auch einen Vorfall an iranischen Gaspipelines im Februar 2024 hatte der Iran als israelischen Angriff bezeichnet.