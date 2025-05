Weltkriegs-Gedenkfeier Rauchbombenangriff auf Tusk und niederländischen Premier

Von t-online , pri 05.05.2025 - 15:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der polnische Regierungschef Donald Tusk (l.) und der niederländische Premier Dick Schoof bei der Gedenkfeier. Kurz darauf flog eine Rauchbombe in ihre Richtung. (Quelle: IMAGO/Vincent Jannink/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bei den Feiern zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in den Niederlanden flog eine Rauchbombe auf die Bühne mit Premier Dick Schoof. Die Polizei ermittelt.

Der 5. Mai ist in den Niederlanden ein besonderer Tag. Im ganzen Land wird am so genannten Befreiungstag an das Ende des Zweiten Weltkriegs in den Niederlanden erinnert. Zum 80. Jahrestag der Befreiung des Landes von der NS-Besatzung in Wageningen war der polnische Regierungschef Donald Tusk als Ehrengast geladen.

Doch bei der Feier kam es zu einem Zwischenfall. Auf die Bühne der Ehrengäste mit dem niederländischen Premier Dick Schoof (parteilos) wurde ein Rauchbombe geworfen. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Tusk erinnert an russischen Überfall auf die Ukraine

Auf einem Video des niederländischen Fernsehens ist zu sehen, wie plötzlich eine rote Rauchsäule neben Schoof aufsteigt. Tusk wurde von Personenschützern in Sicherheit gebracht. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Tusk rückte in seiner Rede die Freiheit in den Mittelpunkt. "Das ist schon das dritte Jahr, dass wir diesen Tag unter dem Eindruck der russischen Invasion in der Ukraine feiern", sagte der polnische Regierungschef. Tusk rief zu mehr europäischer Zusammenarbeit auf: "Die Erfahrung von 80 Jahren zeigt uns, dass wir nur gemeinsam stark sind", sagte er.

Polen war am 1. September 1939 von der deutschen Wehrmacht überfallen worden. Die Niederlande hatte Deutschland am 10. Mai 1940 angegriffen. Erst am 5. Mai 1945 befreite die US-Armee das Land von den deutschen Besatzern. Rund 150.000 Juden wurden aus den Niederlanden in Konzentrationslager verschleppt und größtenteils ermordet, viele Widerstandskämpfer getötet.

Am 5. Mai wird jährlich der Opfer gedacht. Der Tag ist in den Niederlanden Feiertag. 2021 hatte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Festrede gehalten.