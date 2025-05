Zur Person

Max Zenglein ist Chefökonom am Mercator Institute for China Studies (MERICS). Seine Forschungsschwerpunkte sind Chinas makroökonomische Entwicklung, internationale Handelsbeziehungen und Industriepolitik. Zuvor war Zenglein als Wirtschaftsanalyst für die Deutsche Auslandshandelskammer in Shenzhen und Peking tätig. Er hat in Buffalo, Hongkong, Berlin und Kassel studiert und mit einer Promotion abgeschlossen.