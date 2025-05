"Unvorstellbare Situation" Ärztin in Gaza verliert neun Kinder und arbeitet trotzdem weiter

Von t-online , jcz 27.05.2025 - 12:02 Uhr

Dr. Alaa Al-Najjar (links) hat bei einem israelischen Luftangriff neun Kinder verloren. (Quelle: Hatem Khaled/reuters)

Eine palästinensische Ärztin verlor bei einem israelischen Luftangriff neun ihrer zehn Kinder. Trotz dieser unfassbaren Tragödie arbeitet sie weiter im Krankenhaus.

Für Eltern gibt es kaum eine schlimmere Vorstellung, als den Tod der eigenen Kinder zu erleben. Doch für viele Palästinenser ist das grausame Realität geworden. Seit dem Angriff Israels auf den Gazastreifen – die Reaktion auf das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 – verloren laut Unicef mehr als 16.500 Kinder ihr Leben. Auch an diesem Wochenende wurden dieser schaurigen Statistik wieder neue Namen hinzugefügt. Ein Fall, der international besonders für Aufsehen sorgt, ist der der Kinderärztin Dr. Alaa al-Najjar, die bei einem israelischen Luftangriff neun ihrer zehn Kinder verlor.

Ihr Mann Hamid al-Najjar, der ebenfalls als Arzt im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis arbeitet, hatte seine Frau zur Arbeit gefahren und war gerade wieder zu Hause angekommen, als ihr Haus von einem israelischen Luftangriff getroffen wurde. Neun der zehn Kinder konnten nur noch als Leichen geborgen werden, so schwer verbrannt, dass sie zuerst nicht identifiziert werden konnten. al-Najjar und der elfjährige Sohn wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

"Mischung aus mütterlicher Fürsorge und Professionalität"

Dr. Graham Groome, ein britischer Arzt, der den Elfjährigen operierte, erklärte in einem Video auf Instagram, er gehe davon aus, dass das Kind überleben werde, doch bei seinem Vater sei dies noch ungewiss. Er bezeichnete es als "unvorstellbare" Situation für die Mutter, die mit einem Raketenangriff fast alle ihre Kinder verloren habe und jetzt auch noch ihren Mann verlieren könnte.

Ahmad al-Fara, der Leiter der Kinderstation des Nasser-Krankenhauses, sagt im Gespräch mit CNN, dass al-Najjar, trotz aller dem unbeirrt weiterarbeiten und sich um ihre kleinen Patienten kümmern würde, mit "einer Mischung aus mütterlicher Fürsorge und Professionalität." Nur gelegentlich würde sie nach ihrem Mann und ihrem Sohn sehen. Ein anderer Kollege, Dr. Yousef Abu al-Rish, der gleichzeitig auch stellvertretender Gesundheitsminister des Gazastreifens ist, sagte, er hätte sie außerhalb eines Operationssaals angetroffen, wo sie ruhig und gefasst auf Nachrichten zu ihrem einzig überlebenden Kind wartete.

"Wir sind erschöpft von der Vertreibung und dem Hunger, es reicht!"

Im Gespräch mit der israelischen Zeitung "Haaretz" beschrieb al-Rish seine Gefühle nach dem Treffen mit al-Najjar so: "Ich glaube in dem Moment verstand ich zum ersten Mal die Bedeutung der ‚schönen Geduld‘ [ein islamisches Konzept des unerschütterlichen Vertrauens in Gott] – und im Weggehen fragte ich mich: ‚Wer ist sie, und wie kann man solchen Schmerz ertragen?‘"

Ein naher Angehöriger von al-Najjar macht im Gespräch mit der AFP seinem Ärger und seiner Frustration Luft: "Genug! Habt Erbarmen mit uns! Wir appellieren an alle Länder, die internationale Gemeinschaft, das Volk, die Hamas und alle Fraktionen, sich unserer zu erbarmen. Wir sind erschöpft von der Vertreibung und dem Hunger, es reicht!"

Druck auf Israel wächst

Tatsächlich hätten al-Najjar, die auch die ägyptische Staatsbürgerschaft hat, mit ihrer Familie fliehen können. Doch sowohl ihr Mann als auch sie sahen sich als Ärzte verpflichtet, den Menschen in Gaza zu helfen und zu versuchen, das Leid der Verwundeten so gut es geht zu lindern.

Die israelische Armee erklärte, der Luftangriff hätte eine Reihe von Verdächtigen getroffen, die sich in einem Gebäude in der Nähe von israelischen Soldaten verschanzt hätten. Dr. Groome erklärte, er habe Erkundigungen eingeholt und der Mann von al-Najjar habe: "Keine politischen und militärischen Verbindungen und scheint nicht in den sozialen Medien präsent zu sein." Die israelische Regierung erklärte, sie werde untersuchen, ob bei dem Angriff Zivilisten zu Schaden gekommen worden sein.