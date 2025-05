Merz über Israel: Vorgehen in Gaza nicht mehr begründet

Aktualisiert am 26.05.2025 - 14:57 Uhr

Aktualisiert am 26.05.2025 - 14:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Friedrich Merz: Der Kanzler hat Sorge über Israels Krieg in Gaza geäußert. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Israels Regierung angesichts des militärischen Vorgehens im Gazastreifen kritisiert und den Einsatz hinterfragt. "Die israelische Regierung darf nichts tun, was nun irgendwann auch ihre besten Freunde nicht mehr bereit sind zu akzeptieren", sagte Merz am Montag beim WDR-"Europaforum" in Berlin. Er verstehe "offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel" die israelische Armee im Gazastreifen vorgehe.