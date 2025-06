Elf Menschen sind am Montag bei einem Amoklauf eines 21-Jährigen an einer Schule in Graz gestorben – und schon kurz nach der Tat bahnt sich eine Diskussion über die Waffengesetze in Österreich an, die längst nicht so scharf sind wie in Deutschland. Wie konnte der Täter so leicht an eine Schusswaffe kommen?