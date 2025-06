Der Iran will mit einer modifizierten Mittelstreckenrakete gegen Israel vorgehen. Die Waffe sei angeblich in der Lage, das bekannte Luftabwehrsystem zu durchdringen.

Hyperschallfähig und mit großer Reichweite

Ballistische Raketen werden hoch in die Atmosphäre geschossen, bevor sie in einem Bogen auf ihr Ziel zurückkehren. Sie werden nur in der Anfangsphase des Starts gelenkt und können daher weniger genau sein als Marschflugkörper, haben aber den Vorteil, dass sie bei der Annäherung an ihr Ziel unglaublich hohe Geschwindigkeiten erreichen.