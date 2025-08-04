Newsblog zum Ukraine-Krieg Kommt Selenskyj doch zum Putin-Treffen?

Selenskyj ist zufrieden mit Beratungen in Großbritannien. Europa legt offenbar einen eigenen Friedensplan vor. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 10. August

Klitschko: Jeder ist müde vom Krieg

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat den Menschen in der Ukraine eine große Kriegsmüdigkeit attestiert und die Notwendigkeit für Verhandlungen mit Russland betont. Infolge des seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs sei "jeder in unserem Staat, in unserem Land müde von diesem Krieg", sagte Klitschko am Freitag der "Bild"-Zeitung in Kiew. Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt plädierte für eine "diplomatische Lösung" mit Russland, bei der Gebietsabtretungen nicht ausgeschlossen wurden.

"Leider haben wir für diesen Krieg einen riesigen Preis bezahlt: Die Leben von unseren Patrioten, von unseren Soldaten, von unseren Bürgern", fügte Klitschko hinzu. Hunderte Städte seien zerstört worden und "ein großer Teil der Ukraine ist von Russland okkupiert".

Selenskyj doch bei Alaska-Treffen dabei?

Das Weiße Haus erwägt nach Angaben des US-Senders NBC News, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Alaska einzuladen. Dort will Präsident Donald Trump nächste Woche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen. Entsprechende Informationen hat der Sender von einem hochrangigen US-Beamten und drei Personen, die über die internen Gespräche informiert sind.

"Es wird darüber diskutiert", sagte eine der Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden. Der hochrangige Regierungsbeamte sagte, es sei "absolut" möglich. "Alle sind sehr hoffnungsvoll, dass dies geschehen wird", sagte der Beamte.

Samstag, 9. August

Offenbar europäischer Friedensplan für die Ukraine

Die europäischen Verbündeten haben laut einem Bericht des "Wall Street Journal" einen eigenen Friedensplan für die Ukraine vorgelegt. Er soll den USA übermittelt und dort grundsätzlich positiv aufgenommen worden sein. Voraussetzung für einen Frieden ist demnach ein sofortiger Waffenstillstand.

Selenskyj bezeichnet Treffen in Großbritannien als "konstruktiv"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet den Verlauf des Treffens von Vertretern seines Landes und Verbündeter Staaten in Großbritannien als konstruktiv. "Alle unsere Argumente wurden gehört", erklärt Selenskyj. Der britische Außenminister David Lammy und US-Vizepräsident JD Vance hatten zu dem Treffen geladen, um die Pläne von US-Präsident Donald Trump für die Ukraine zu beraten.

Ukraine greift mit Russland Drohnen an – mehrere Tote