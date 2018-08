Präsidentschaftswahl in Simbabwe

Simbabwes Staatschef Mnangagwa gewinnt

03.08.2018, 00:55 Uhr | AFP, aj

Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa hat die Präsidentenwahl in gewonnen. Das teilte die Wahlkommission am Freitagmorgen mit.

Bei der Präsidentschaftswahl in Simbabwe liegt Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa von der Regierungspartei Zanu-PF Teilergebnissen zufolge klar in Führung. Das teilte die Wahlkommission am Donnerstagabend mit, die sich auf die Ergebnisse in neun von zehn Provinzen berief.

Mnangagwa liege mit rund 2,1 Millionen Stimmen vor Oppositionsführer Nelson Chamisa, der auf rund 1,9 Millionen Stimmen gekommen sei, hieß es. Offen waren zunächst noch die Ergebnisse aus der Provinz Mashonaland West. Die Provinz gilt als Hochburg der Zanu-PF.

Sechs Tote bei Protesten

Die Opposition erklärte bereits vor Bekanntgabe, sie werde im Falle eines Sieges von Präsident Emmerson Mnangagwa (75) das Ergebnis "im Rahmen der Verfassung" anfechten. "Wir können keine Täuschungen, Erfindungen und Falschheiten akzeptieren", sagte Oppositionsführer Nelson Chamisa (40).

Falls die Opposition das Wahlergebnis tatsächlich nicht anerkennen sollte, rechnen Experten mit Massenprotesten. Schon zuvor hatte es Proteste gegen vermutete Wahlmanipulationen gegeben. Sechs Menschen wurden getötet.





Nach Wahlprotesten: Polizei in Simbabwe stürmt Zentrale der Opposition



Mnangagwa war die rechte Hand Mugabes

Simbabwe war 37 Jahre von Machthaber Robert Mugabe autoritär regiert worden. Im November wurde er vom Militär gestürzt, sein ehemaliger Vertrauter Mnangagwa trat seine Nachfolge an. Für das verarmte Simbabwe war die Wahl daher eine Richtungsentscheidung. Chamisa, ein eloquenter Pastor, steht für einen Neuanfang.



Infolge von Mugabes gescheiterter Wirtschaftspolitik ist Simbabwes Wirtschaftsleistung heute der Weltbank zufolge mit rund 900 US-Dollar pro Kopf niedriger als 1980, es herrscht Rekordarbeitslosigkeit.