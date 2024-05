Urzeitvogel brütet am Bodensee

Pamela Anderson überrascht neuem Look

Mann an Zaun genagelt – Zeugen gesucht

US-Soldat in Russland festgenommen

Israel meldet Präzisionsschläge auf Rafah. Der Islamische Dschihad brüstet sich mit einem Angriff auf Israel. Mehr Informationen im Newsblog.

Israel übernimmt Kontrolle über Grenzübergang Rafah

7.40 Uhr: Das israelische Militär hat dem Armeeradio zufolge die Kontrolle über die palästinensische Seite des Grenzübergangs Rafah im südlichen Gazastreifen übernommen. Das Militär teilte auf Anfrage mit, es werde "in Kürze eine Erklärung veröffentlichen". Ein Sprecher der Grenzbehörde sagte, der Übergang sei wegen der Präsenz israelischer Panzer geschlossen worden.

Die Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten gilt als letzte Bastion der militant-islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen. Israel bereitet seit Monaten eine Bodenoffensive auf Rafah vor, wo rund eine Million Flüchtlinge vor den seit Monaten andauernden Kämpfen im Gaza-Krieg Schutz gesucht haben. Am Montag hatte Israel eine Teil-Evakuierung der Stadt eingeleitet.

USA halten Angriffe nicht für Beginn einer Großoffensive

4.48 Uhr: Die US-Regierung geht nach jetzigem Stand nicht davon aus, dass es sich bei den jüngsten Angriffen auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens um den Beginn einer großangelegten Offensive des israelischen Militärs handelt. Das teilte ein US-Regierungsvertreter am Montagabend (Ortszeit) in Washington mit. An den ernsthaften Bedenken der amerikanischen Seite wegen einer solchen Militäroffensive in dem dicht besiedelten Gebiet habe sich aber nichts geändert. Diese Position sei auch klar vertreten worden.

Wenige Stunden nach der Ankündigung der islamistischen Hamas, dem Vermittler-Vorschlag für eine Waffenruhe in Gaza zuzustimmen, hatte die israelische Armee am späten Montagabend Ziele im Osten von Rafah angegriffen. Nach Angaben eines Armeesprechers handelte es sich um Einrichtungen der Hamas. Zuvor waren die rund 100.000 Einwohner des östlichen Teils der Stadt an der Grenze zu Ägypten zur Evakuierung aufgerufen worden.

Palästinenser beantragen UN-Vollmitgliedschaft

3.47 Uhr: Die UN-Vollversammlung könnte am Freitag über einen Resolutionsentwurf abstimmen, der die Palästinenser als vollwertiges Mitglied der Vereinten Nationen qualifiziert. Das geht aus einem Entwurf hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Gegen einen ähnlichen Antrag der Palästinenser im UN-Sicherheitsrat hatten die USA im vergangenen Monat ihr Veto eingelegt.

Ein Antrag auf UN-Vollmitgliedschaft muss vom 15-köpfigen Sicherheitsrat und anschließend von der Vollversammlung angenommen werden. Diplomaten zufolge wird die 193-köpfige Vollversammlung den palästinensischen Antrag wahrscheinlich unterstützen, auch wenn dies einen Präzedenzfall für andere Situationen wie Kosovo und Taiwan schaffen könnte. Der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan kritisiert den Entwurf, weil er den Palästinensern de facto den Status und die Rechte eines Staates einräume und damit gegen die Gründungsurkunde der UN verstoße.

Guterres: "Bodeninvasion" in Rafah wäre untragbar

1.25 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat sich entschieden gegen eine "Bodeninvasion" in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens ausgesprochen. Eine "Bodeninvasion in Rafah wäre wegen ihrer verheerenden humanitären Folgen und ihrer destabilisierenden Auswirkungen" auf die Region untragbar, sagte Guterres am Montag. Er rief Israel und die islamistische Hamas zu zusätzlichen Anstrengungen für eine Feuerpause auf.

Katar dringt auf Fortsetzung der Waffenruhe-Gespräche

1.17 Uhr: Auch nach der Ablehnung einer von der Hamas akzeptierten Waffenruhe durch Israel setzt Katar auf neue Verhandlungen. Die katarische Delegation werde am Dienstag nach Kairo reisen, um die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über Vermittler wieder aufzunehmen, teilt ein Sprecher des katarischen Außenministeriums mit. Israel hatte zuvor die Entsendung einer Arbeitsdelegation angekündigt.

Krankenhaus: Fünf Tote bei Angriffen auf Rafah

0.54 Uhr: In Rafah im Süden des Gazastreifens sind nach Angaben eines örtlichen Krankenhauses fünf Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden. Zudem seien mehrere Menschen nach israelischen Angriffen aufgenommen worden, erklärte das kuwaitische Krankenhaus in der Stadt in der Nacht zum Dienstag.