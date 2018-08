Kurssturz gebremst

Türkische Lira rückt nach Zusagen von Rekordtief ab

14.08.2018, 09:56 Uhr | rtr, jmt

"Social-Media-Terroristen": Erdogan kündigt Einschnitte in die Meinungsfreiheit an. (Quelle: Reuters)

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigt den Kampf gegen sogenannte Social-Media-Terroristen an. Von der Entwicklung in der Türkei zeigt sich auch der deutsche Außenminister besorgt. (Quelle: Reuters)

Erdogan kündigt Einschnitte in die Meinungsfreiheit an

Nach neuen US-Sanktionen gegen die Türkei ist die landeseigene Währung abgestürzt. Die Zentralbank reagierte – offenbar mit vorsichtigem Erfolg.

Lira-Absturz geht weiter - Türkischer Präsident Erdogan droht dem Westen Lira-Absturz geht weiter Türkischer Präsident Erdogan droht dem Westen Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan antwortet auf die jüngsten US-Strafmaßnahmen mit der Ankündigung, er wolle sich neuen Märkten und Verbündeten zuwenden. Video

Zugesagte Geldspritzen der Zentralbank haben den rasanten Verfall der türkischen Lira gebremst. Ein Dollar kostete am Dienstag 6,8054 Lira. Damit rückte die türkische Landeswährung von dem am Montag erreichten Rekordtief von 7,24 wieder etwas ab. Die Zentralbank in der Türkei hatte Geldspritzen zugesichert, um den Währungsverfall zu stoppen.

"Zu früh für Entwarnung"

Analysten der Commerzbank zeigten sich aber weiterhin zurückhaltend. "Auch wenn ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass sich Ansteckungseffekte in Grenzen halten werden, da die Probleme der Türkei hausgemacht sind und die Volkswirtschaft zu klein ist, um global signifikanten realwirtschaftlichen Schaden anzurichten, dürfte es noch zu früh sein, um Entwarnung zu geben", sagte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen.







Die türkische Währungskrise hat die Finanzmärkte in Aufruhr versetzt und am Montag auch die Wall Street belastet. Börsianer befürchten durch den Kursverfall der Lira Probleme für Banken und andere Schwellenländer. Die Lira büßte in diesem Jahr gegenüber dem Dollar bereits 45 Prozent an Wert ein. Investoren machen sich wegen der Geldpolitik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sowie des Zerwürfnis mit den USA Sorgen und haben deshalb Geld abgezogen und türkische Anleihen auf den Markt geworfen.