Newsblog zum Krieg in Nahost Israel greift nahe Reaktor an – Iranische Rakete trifft Krankenhaus

Aktualisiert am 19.06.2025 - 07:15 Uhr

Israel und Iran setzen ihre gegenseitigen Angriffe weiter fort. Die Bundesregierung macht Angaben zu Rüstungsexporten nach Israel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Iran meldet Angriff nahe Schwerwasserreaktor

Israel hat nach iranischen Angaben ein Gebiet in der Nähe des Schwerwasser-Forschungsreaktors in Chondab angegriffen, der Teil des iranischen Atomprogramms ist. Die Anlage sei vor dem Angriff evakuiert worden und es bestehe kein Strahlungsrisiko, meldet die Nachrichtenagentur Insa unter Berufung auf offizielle Angaben. Der Forschungsreaktor war teilweise fertiggestellt und hieß zuvor Arak. Der Iran hatte der Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen mitgeteilt, dass die Anlage im kommenden Jahr in Betrieb gehen solle.

Bericht: Krankenhaus in Israel beschossen

Bei einem massiven iranischen Raketenangriff auf Israel ist nach Medienberichten auch ein Krankenhaus im Süden des Landes getroffen worden. In der Soroka-Klinik in der Wüstenstadt Beerscheva sei eine Rakete eingeschlagen, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Auch in anderen Orten Israels, etwa im Großraum Tel Aviv, gab es demnach Einschläge. Insgesamt seien mindestens 25 Menschen verletzt worden. Zwei seien schwer verletzt aus Trümmern geborgen worden.

Die israelische Armee rief die Menschen vorübergehend auf, sich in Schutzräume zu begeben. Sie sprach auf Telegram von herabgefallenen Trümmern, Such- und Rettungskräfte seien an mehreren Orten im Land im Einsatz.

Seit Beginn des Krieges wurden im Iran laut dem Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA insgesamt 585 Menschen getötet, davon mindestens 239 Zivilisten. Die Organisation beruft sich auf offizielle Angaben und lokale Berichte. In Israel kamen bislang 24 Menschen ums Leben, allesamt Zivilisten.

Israel warnt Anwohner vor Angriff auf iranische Atomanlage

Die israelischen Streitkräfte haben die Bewohner der iranischen Ortschaften Arak und Chondab dazu aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Die Armee werde "militärische Infrastruktur des iranischen Regimes" in einem gekennzeichneten Gebiet angreifen, erklärten die Streitkräfte auf Arabisch und Farsi im Onlinedienst Telegram. In dem Gebiet befindet sich eine iranische Schwerwasser-Reaktoranlage.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag mehrere Ziele im Iran angegriffen. Ziele rund um die Hauptstadt Teheran und in weiteren Teilen des Landes seien getroffen worden, erklärten die Streitkräfte am frühen Donnerstagmorgen. Zuvor sei ein von iranischer Seite abgefeuertes "verdächtiges Luftobjekt" abgefangen worden. Angaben über Opfer der Angriffe gab es zunächst nicht.

Bundesregierung genehmigt Rüstungsexporte nach Israel

Die neue Bundesregierung von Union und SPD hat in den ersten fünf Wochen ihrer Amtszeit Rüstungsexporte für knapp vier Millionen Euro an Israel genehmigt. Das teilte das Wirtschaftsministerium auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Desiree Becker mit, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Danach wurden deutschen Herstellern zwischen dem 7. Mai und dem 10. Juni 2025 Rüstungslieferungen für 3,986 Millionen Euro in das Land erlaubt, das wegen seines militärischen Vorgehens im palästinensischen Gazastreifen massiv in der Kritik steht. Kriegswaffen waren den Angaben zufolge aber nicht darunter.

Iran bestellt deutschen Botschafter ein

Wegen der "Drecksarbeit"-Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz hat der Iran den deutschen Botschafter Markus Potzel einbestellt. Dieser sei infolge der "beschämenden Äußerungen" des Kanzlers ins Außenministerium zitiert worden, berichtete der staatliche Rundfunk im Iran. Diplomatenkreise in Berlin bestätigten die Einbestellung, die als scharfe Form des diplomatischen Protests gilt.