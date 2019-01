18-Jähriger galt als verschwunden

Ägypten weist jungen Deutschen aus – wegen Terrorverdachts

14.01.2019, 11:26 Uhr | dpa

Flughafen Kairo: Von dort wurde am Montag der zweite Deutsche abgeschoben, der in Ägypten als verschwunden galt. (Quelle: Zhao Dingzhe /imago)

Zwei junge Deutsche galten wochenlang als verschwunden in Ägypten. Nun haben die Behörden auch den Zweiten von ihnen abgeschoben. Sie sollen Anhänger des Islamischen Staats sein.

Ägypten hat nach einem Bericht einen 18-Jährigen aus Gießen wegen mutmaßlicher Verbindungen zu Islamisten abgeschoben. Die staatlich gelenkte Zeitung "Al-Ahram" veröffentlichte am Montag Fotos des jungen Mannes bei der Sicherheitskontrolle und am Check-in am Flughafen Kairo. Dem Bericht zufolge soll eine Befragung der ägyptischen Behörden gezeigt haben, dass der junge Mann an die Ideologie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) glaube.

Er habe Onlineverbindungen zu IS-Mitgliedern und sei nach Ägypten gekommen, um sich terroristischen Elementen im Norden der Sinai-Halbinsel anzuschließen, heißt es in dem Bericht weiter.

23-Jähriger schon vorige Woche abgeschoben

Der 18-Jährige galt seit Mitte Dezember zunächst als verschwunden, als er über Luxor in das nordafrikanische Land einreisen wollte. Erst vergangene Woche hatte das Auswärtige Amt bestätigt, dass sich der Mann in Gewahrsam der ägyptischen Behörden befindet.





Bereits in der vergangenen Woche war ein 23-Jähriger aus Göttingen, der kurz nach Weihnachten bei der Einreise am Flughafen Kairo festgenommen worden war, mit einer ähnlichen Begründung abgeschoben worden.