Rede an die Nation

Putin an Trump: Russland könnte zu Reaktion gezwungen sein

20.02.2019, 12:06 Uhr | dpa

Einmal im Jahr wendet sich Wladimir Putin mit einer stundenlangen Rede an die Nation. Erneut nutzt er den Auftritt für eine Drohung an die USA.

Nach der beidseitigen Aufkündigung des INF-Vertrags hat Russlands Präsident Wladimir Putin den USA die Schuld für die Zuspitzung der Lage gegeben. Bei seiner jährlichen Rede an die Nation warf Putin Washington vor, gegen internationale Abkommen zu verstoßen und einseitig Waffensysteme in Europa zu stationieren.

Zugleich wies er Anschuldigungen zurück, Russland rüste mit neuen Waffensystemen auf. Er betonte, Moskau habe keine Absicht, Raketen mit Atomsprengköpfen in Europa zu stationieren. Er kenne die Pläne der USA nicht, aber sollten die Amerikaner tatsächlich neue Systeme stationieren, sei Russland zu einer Reaktion gezwungen.

Es war erwartet worden, dass Putin in seiner 15. Rede an die Nation vor allem auf die soziale Lage im Land eingehen würde. Die wirtschaftliche Situation in Russland ist schwierig. Die Anhebung des Rentenalters hatte landesweit Proteste ausgelöst, ebenso die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Für viel Frust sorgen hohe Lebensmittelpreise. Folglich gingen zuletzt die Umfragewerte des Präsidenten zurück.

Dem Ärger seiner Landsleute will der russische Präsident nun mit einer breiten Sozialstaatsinitiative entgegentreten. In seiner Rede kündigte er an, die staatlichen Ausgaben in diesem bereich massiv ausbauen zu wollen. Putin sagte, Russland sei "nach vielen Jahren kollektiver Bemühungen" nun in der Lage, "kolossal" in die Entwicklung des Landes zu investieren. Er kündigte an, die Geburtenrate durch Vergünstigungen für Haushalte mit Kindern erhöhen zu wollen. Alte Menschen sollen besser unterstützt, der Wohnungsbau durch den Abbau von Investitionshemmnissen angekurbelt werden.

Konkret kündigte der russische Präsident an, in den kommenden Jahren die Unterstützungsleistungen für Mütter und Kinder zu erhöhen. Kurzfristig soll die Zahl der Familien, die davon profitieren, verdoppelt werden. Eltern, die kranke und beeinträchtigte Kinder betreuen, sollen mehr Geld erhalten. Die Steuerlast für Familien soll mit jedem weiteren Kinder sinken. Wer ein Haus bauen will, soll in den Genuss von Entlastungen bei der Grundstückssteuer kommen.

Weiter kündigte Putin an, das Netz an Kinderkrippen massiv ausbauen zu wollen, die gesundheitliche Versorgung vor allem im ländlichen Raum zu verbessern und junge Lehrer mit finanziellen Anreizen an Schulen in der Provinz zu locken. Die Mittel, so betonte der russische Präsident, seien nicht geliehen, sondern "durch Millionen Bürger" geschaffen worden. Sie sollten dazu genutzt werden, "das Wohl russischer Familien zu steigern".





In den vergangenen Tagen hatte Putin laut Kreml viele Gespräche geführt, aber immer wieder auch Sport getrieben, um sich auf die Programmrede vorzubereiten. Wie im Vorjahr trat er auch diesmal nicht im prunkvollen Kremlpalast auf – der wird gerade saniert. Eingeladen war die Elite des Landes in das aus Zarenzeiten stammende Handelszentrum Gostiny Dwor in Kremlnähe.