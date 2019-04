Wahlkrimi in Israel

Knappes Rennen – Netanjahus Likud offenbar vorn

10.04.2019, 04:40 Uhr | dpa, t-online.de

Bei Israels Parlamentswahl zeichnet sich ein knappes Rennen zwischen dem konservativen Regierungschef Benjamin Netanjahu und seinem oppositionellen Herausforderer Benny Gantz ab. Bisher liegen nur Teilergebnisse vor.



Das Rennen um den Sieg bei der Parlamentswahl in Israel bleibt offen, der konservative Regierungschef Benjamin Netanjahu hat den jüngsten Prognosen zufolge allerdings seine Chancen leicht verbessert. Demnach lag seine Likud-Partei in mehreren aktualisierten Prognosen am frühen Mittwochmorgen gleichauf oder sogar knapp vor der Liste Blau-Weiß von Herausforderer Benny Gantz. Zudem führte das rechte Lager um den Likud.

Den Prognosen von zwei Fernsehsendern zufolge käme Likud auf 35 der 120 Sitze in der Knesset, die Liste Blau-Weiß auf 34 Sitze. Die Zeitung "Haaretz" sah Likud bei 37 der 120 Sitze, die Liste Blau-Weiß lag demnach bei 36 Sitzen. Die bislang veröffentlichten Teilergebnisse ließen jedoch noch keine verlässlichen Schlüsse auf das Endergebnis zu.

Beide erklären sich zum Sieger



Angesichts des sich abzeichnenden knappen Ausgangs bei den Parlamentswahlen in Israel haben Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein Herausforderer Benny Gantz den Wahlsieg jeweils für sich beansprucht. Die von der rechtsgerichteten Likud-Partei angeführte Liste habe einen "klaren Sieg" errungen", sagte Netanjahu am Dienstagabend.

Weiter erklärte er: "Der rechte Block unter Führung des Likud hat eindeutig gesiegt. Ich danke den israelischen Bürgern für ihr Vertrauen. Ich werde noch heute Nacht damit beginnen, gemeinsam mit meinen natürlichen Partnern eine rechte Regierung aufzubauen."

Ex-Generalstabschef Gantz bezeichnete seine Liste Blau-Weiß dagegen als den "klaren Sieger": "Wir haben gewonnen."

Kontrahenten schließen Koalition miteinander aus

Rechnerisch möglich ist auch eine große Koalition von Likud und Blau-Weiß. Allerdings hatten sowohl Netanjahu als auch Gantz im Wahlkampf gesagt, sie würden nicht mit dem jeweils anderen in einer Regierung sitzen. Rechnerisch möglich ist auch eine große Koalition von Likud und Blau-Weiß. Allerdings besteht auch die Möglichkeit einer Minderheitsregierung. Gantz könnte sich dabei zum Beispiel von den arabischen Parteien tolerieren lassen.

Präsident Reuven Rivlin entscheidet nun, wer Koalitionsverhandlungen aufnehmen darf. Dazu holt er sich von allen Fraktionen Empfehlungen für das Amt des Ministerpräsidenten ein. Wer danach die größten Chancen für die Bildung einer Regierungskoalition hat, erhält dafür zunächst vier Wochen Zeit. Er kann aber danach noch zwei Wochen Verlängerung beantragen. Üblicherweise erhält den Auftrag der Vorsitzende der Fraktion mit den meisten Stimmen. Wichtig ist aber auch die Zahl der Empfehlungen der verschiedenen Fraktionen.





Das zentrale Wahlkomitee wird planmäßig bis 17. April die offiziellen Ergebnisse mitteilen. Bis 23. April wird Präsident Rivlin entscheiden, wer den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Für den 23. April ist die feierliche Eröffnungssitzung der 21. Knesset geplant. Bis Ende Mai wird erwartet, dass die neuen Koalitionspartner ihren Vertrag unterzeichnen. Damit könnte bis Anfang Juni eine neue Regierung ihre Arbeit aufnehmen.

Netanjahu ist seit 2009 durchgängig im Amt und war auch von 1996 bis 1999 Ministerpräsident. Er steht aktuell wegen Korruptionsvorwürfen massiv unter Druck. Bisher sieht es allerdings nicht danach aus, dass die Vorwürfe die Koalitionsverhandlungen beeinflussen könnten. Netanjahus bisherige Koalitionspartner haben sich hinter den Ministerpräsidenten gestellt.