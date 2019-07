Gemeinsamer Test in Alaska

Israel und USA testen erfolgreich Raketenabwehr

28.07.2019, 15:44 Uhr | dpa

Während sich die Lage am Golf verschärft, feiern Israel und die USA einen miltärischen Erfolg: Ihr neues Abwehrsystem hat alle Tests bestanden. Israel schwärmt von der neuen Errungenschaft – und stichelt in Richtung Iran.

Israel und die USA haben erfolgreich das Raketenabwehrsystem Arrow-3 getestet. Der gemeinsame Test sei in Alaska abgehalten worden, teilte das israelische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, das System verleihe seinem Land "die Fähigkeit, gegen ballistische Raketen vorzugehen, die aus dem Iran oder überall sonst auf uns abgefeuert werden". Dies sei "eine große Errungenschaft für Israels Sicherheit".

Das Abwehrsystem Arrow-3, das ballistische Raketen außerhalb der Atmosphäre abfangen kann, bildet die höchste Stufe von Israels mehrstufiger Raketenabwehr. Es ist auf Langstreckenraketen – wie etwa aus dem Iran – ausgerichtet.

Im Golf steigt die Angst vor der Eskalation

Im Streit um das internationale Atomabkommen mit Teheran haben sich Spannungen zwischen den USA sowie Großbritannien und dem Iran verschärft. Es herrscht die Sorge vor einem neuen Golfkrieg, der auch Israel betreffen könnte.





Israelische Kampfjets bombardieren immer wieder Ziele im Nachbarland Syrien. Viele Angriffe richten sich nach israelischen Angaben gegen iranische Ziele sowie Waffenlieferungen an die Hisbollah. Die vom Iran finanzierte libanesische Schiitenmiliz ist ein wichtiger Verbündeter von Präsident Baschar al-Assad und kämpft an der Seite der Regierung. Israel will den Iran daran hindern, sich dauerhaft militärisch in Syrien zu etablieren.