Ministerium bestätigt

Türkei will sieben deutschstämmige IS-Kämpfer abschieben

11.11.2019, 09:39 Uhr | AFP , dpa , ds, nhr

Ein festgenommer Islamist: Die Türkei will ausländische IS-Anhänger in ihre Heimatländer zurücksenden. (Quelle: Zohra Bensemra/Reuters)

Hunderte IS-Kämpfer sitzen in türkischen Gefängnissen. Viele von ihnen sind Ausländer. Nun will die Türkei die Deutschstämmigen unter ihnen aus dem Land verbannen.

Die Türkei will ihrer Drohung Taten folgen lassen und hat angekündigt, sieben deutsche IS-Kämpfer abzuschieben. Einer von ihnen soll schon am Montag abgeschoben werden. Das sagte der Sprecher des Innenministeriums, Ismail Catakli, nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die anderen sollen am Donnerstag nach Deutschland gebracht werden. Ihre Ausreiseformalitäten seien in Rückführungszentren abgeschlossen worden, sagte Catakli demnach. "Sie werden am 14. November abgeschoben." Ein amerikanischer IS-Kämpfer sei bereits abgeschoben worden.

Nach Angaben Erdogans sitzen derzeit 1.149 Anhänger des IS in türkischen Gefängnissen. Davon seien 737 ausländische Staatsbürger. Mehrere europäische Staaten haben es bisher abgelehnt, IS-Anhänger zurückzuholen, die die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) gefangen genommen hatten.

"Wir sind kein Hotel"

Die Türkei hatte am 9. Oktober eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen, die sie als Terrororganisation betrachtet. Während der türkischen Militäroffensive wurden nach Angaben des türkischen Innenministers Süleyman Soylu 287 IS-Anhänger festgenommen, darunter Frauen und Kinder.

Soylu hatte europäischen Verbündeten der Türkei wie Großbritannien oder den Niederlanden in der Vergangenheit vorgeworfen, sich aus der Verantwortung zu ziehen, indem sie IS-Kämpfern die Staatsangehörigkeit entzögen und sich weigerten, diese zurückzunehmen. "Wir sind kein Hotel für jedermanns Daesh-Mitglieder" hatte der türkische Innenminister gesagt. Mit "Daesh" benutzte er eine arabische Bezeichnung für den IS.