Zwei Drittel des Landes unter Kontrolle

Berichte: Taliban nehmen weitere Provinzhauptstadt ein

10.08.2021, 23:36 Uhr | rtr

Mitglieder der militant-islamistische Taliban halten in der Stadt Farah, der Hauptstadt der Provinz Farah südwestlich von Kabul, Waffen. Sie nahmen die Stadt am Dienstag ein. (Quelle: Mohammad Asif Khan/dpa)

Der Vormarsch der Taliban in Afghanistan ist kaum noch aufzuhalten. Erneut haben sie nach Augenzeugenberichten eine weitere Provinzhauptstadt eingenommen. Innerhalb von einer Woche haben sie sieben Provinzen erobert.

Die Taliban haben Augenzeugen zufolge in Afghanistan eine weitere Provinzhauptstadt eingenommen. Pul-i-Chumri in Baghlan sei am Dienstagabend von den Islamisten eingenommen worden, berichteten Bewohner. Die Streitkräfte der Regierung hätten sich in Richtung der Kelagi-Wüste zurückgezogen, wo sich eine Militärbasis befindet.

Damit haben die Taliban innerhalb etwa einer Woche sieben Provinzhauptstädte eingenommen. Früheren Angaben aus EU-Kreisen zufolge kontrollieren sie inzwischen fast zwei Drittel des Landes. Ein Sprecher sagte dem Sender Al-Jazeera, man bekenne sich weiter zu den Friedensverhandlungen in Doha. Ein Vertreter der Regierung in Kabul erklärte dagegen, ein Vermittler müsse die Ernsthaftigkeit der beteiligten Parteien prüfen.