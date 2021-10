Erste diplomatische Gespräche

USA treffen sich mit Taliban – aber nicht in Kabul

09.10.2021, 01:12 Uhr | AFP

Taliban-Kämpfer patrouillieren in Kabul (Archivbild). Zwischen den neuen Machthabern in Afghanistan und den USA gibt es erstmals offizielle Gespräche. (Quelle: Jorge Silva/Reuters)

Erstmals nach der Machtübernahme in Afghanistan kommen hochrangige Vertreter der Taliban und der USA zusammen. Sie treffen sich zu offiziellen Gesprächen in einem Vermittlerland.

Die USA und die radikalislamischen Taliban wollen die ersten offiziellen Gespräche seit dem US-Rückzug aus Afghanistan führen. Wie das US-Außenministerium am Freitagabend mitteilte, wird eine US-Delegation am Samstag und Sonntag in der katarischen Hauptstadt Doha mit hochrangigen Taliban-Vertretern zusammentreffen.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, der sich auf Quellen im US-Außenministerium beruft, soll es um humanitäre Fragen gehen. Damit werde der "pragmatische Umgang" mit den Islamisten bei Fragen des nationalen Interesses der USA fortgesetzt, sagte einer der Reuters-Informanten. Eine Legitimierung der Taliban-Regierung sei damit nicht verbunden.