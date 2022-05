Die britische Regierung w├╝rde einem Referendum in Nordirland ├╝ber die Vereinigung mit der Republik Irland nicht im Wege stehen. Das sagte der Generalsekret├Ąr der Konservativen Partei von Premier Boris Johnson , Oliver Dowden, am Freitag nach dem Start der Stimmausz├Ąhlung bei der nordirischen Regionalwahl dem Nachrichtensender Sky News.

"Wenn es eine andauernde Mehrheit in den Meinungsumfragen f├╝r ein vereintes Irland geben sollte, m├╝sste es ein Referendum geben", sagte Dowden. Dieser Vereinbarung aus dem Karfreitagsabkommen aus dem Jahr 1998 m├╝sse sich die Regierung beugen. In j├╝ngsten Umfragen hatten sich etwa 30 Prozent der W├Ąhler in Nordirland f├╝r die Vereinigung ausgesprochen.

Historisches Wahlergebnis bahnt sich an

In Nordirland waren Donnerstag etwa 1,4 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. Mit ersten Ergebnissen wurde fr├╝hestens am Freitagnachmittag gerechnet. Erwartet wird, dass die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein erstmals st├Ąrkste Kraft im Regionalparlament in Belfast wird. Sollte sich das best├Ątigen, w├Ąre das ein historischer Moment in der fr├╝heren B├╝rgerkriegsprovinz.