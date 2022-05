Interessanter an dem Video sind allerdings die Dinge, die O'Neill nicht erw√§hnt: Dass etwa zwei ihrer Cousins der Terrorvereinigung IRA angeh√∂rten. Einer wurde erschossen, der andere durch Sch√ľsse verwundet und 2017 zu einer Haftstrafe verurteilt. Oder dass auch ihr Vater wegen Verbindungen zu der Gruppe im Gef√§ngnis sa√ü.

Ihre Partei ‚Äď die nationalistische Sinn F√©in ‚Äď galt einst als politischer Arm der IRA. Bis heute tr√§umt das B√ľndnis von einer Vereinigung der Nordiren mit der Republik Irland. So steht es auch im Wahlprogramm f√ľr die Parlamentswahl, die am Donnerstag beginnt. Auch wenn die Absichten der Partei jedem in dem Land klar sein d√ľrften: O'Neill erw√§hnt sie in dem Clip mit keiner Silbe.

Historische Wahl steht bevor

Jahrzehntelang war das Land durch die sogenannten "Troubles" gepr√§gt: Bis aufs Blut bek√§mpften sich mehrheitlich protestantische Unionisten, f√ľr die Nordirland weiter ein Teil Gro√übritanniens bleiben soll, und katholisch gepr√§gte Nationalisten. Insgesamt sollen rund 3.500 Menschen dabei ums Leben gekommen sein, ehe durch das Karfreitagsabkommen 1998 Frieden geschlossen wurde.

Seitdem waren politisch stets unionistische Parteien die stärkeren Kräfte im Land. Das könnte sich nun ändern: Laut Umfragen könnte Sinn Féin als nationalistische Partei bei den Wahlen in Belfast auf die meisten Stimmen kommen. Gerät das empfindliche Gleichgewicht in dem Land dadurch ins Wanken?

Kind mit Spielzeuggewehr in Nordirland 1972: Aufgrund von gewaltsamen Protesten zwischen Unionisten und Nationalisten kam es in dem Land √ľber Jahrzehnte zu blutigen K√§mpfen. (Archivfoto) (Quelle: /imago-images-bilder)

"So einen großen Stimmungsumschwung hat es in Nordirland seit Jahrzehnten nicht gegeben", sagt Nicolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Gespräch mit t-online. Sollte es zu einem Sieg der Nationalisten kommen, sei es in der Tat eine historische Wahl.

DUP weit abgeschlagen

Momentan sieht alles danach aus: Laut einer Umfrage der "Irish News" k√§me Sinn F√©in aktuell auf rund 27 Prozent der Stimmen, dahinter folgt die unionistische Democratic Unionist Party (DUP), die bei 18 Punkten liegt. √Ąhnlich spektakul√§r w√§re auch das Ergebnis der Alliance Party, die laut der Umfrage auf die gleiche Anzahl an Stimmen k√§me, denn die Partei geh√∂rt weder dem unionistischen noch dem nationalistischen Lager an.

Was f√ľr Sinn F√©in ein historischer Sieg w√§re, k√§me f√ľr die DUP dagegen einer Blamage gleich: Seit Anfang des neuen Jahrtausends ist die pro-britische Partei aus jeder Parlamentswahl als st√§rkste Kraft hervorgegangen. In ihren besten Jahren kam sie auf Werte um die 30 Prozent.

Streitpunkt Nordirland-Protokoll