Während die meisten Alliierten die Entscheidung Schwedens und Finnlands begrüßten, hatte Erdoğan bereits deutlich gemacht, dass er dem Beitritt nicht positiv gegenüber stehe. Am Wochenende hatte Erdoğan dann angekündigt, seine Zustimmung zum Beitritt an Bedingungen zu knüpfen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Blockiert Erdoğan? Baerbock will "keine Hängepartie"

So erhöht Erdoğan jetzt den Druck auf die Nato

In der Nato sorgten die Äußerungen des türkischen Präsidenten für Irritationen. Der Generalsekretär des Bündnisses, Jens Stoltenberg, sagte nach einem Außenministertreffen in Berlin am Sonntag, die Türkei habe nicht die Absicht, die Aufnahme Schwedens und Finnlands zu "blockieren".