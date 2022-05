Am Sonntag machte Baerbock nach der ersten Beratungsrunde im Nato-Kreis am Vorabend deutlich, dass die Bundesregierung eine schnelle Zustimmung Deutschlands zur m├Âglichen Aufnahme Finnlands und Schwedens anstrebt. Sollten sich beide L├Ąnder f├╝r eine Mitgliedschaft entscheiden, sei ihr sehr wichtig, dass man "in diesem wirklich historischen Moment keine H├Ąngepartie" erlebe, sagte sie. Es sei alles f├╝r einen schnellen Ratifizierungsprozess vorbereitet.

"Politik ist manchmal auch Theatralik"

Finnlands Au├čenminister Pekka Haavisto und dessen schwedische Amtskollegin Ann Linde nahmen am Samstagabend als G├Ąste an den Beratungen in Berlin teil. Haavisto sagte: "Ich bin mir sicher, dass wir f├╝r diese Sache eine L├Âsung finden werden." Er r├Ąumte allerdings ein, dass es noch etwas dauern k├Ânne. In Nato-Kreisen wird es f├╝r denkbar gehalten, dass es nach Gespr├Ąchen des t├╝rkischen Au├čenministers in Washington einen Durchbruch geben k├Ânnte. Diese sind f├╝r Mitte der Woche geplant.